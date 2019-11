Ex Ilva: Delrio, 'errore aver dato alibi a Mittal su scudo'**

Roma, 7 nov. (Adnkronos) - "L'ultimo decreto Di Maio era stata un'ottima mediazione ed è stato un errore dare un alibi all'azienda ma come lei ha detto, ministro Patuanelli, e come ha detto Conte possiamo rimediare in 5 minuti. Ma se anche stasera ci fosse il decreto del presidente del Consiglio, noi non avremmo una revisione delle intenzioni di Mittal". Lo ha detto Graziano Delrio, capogruppo Pd, in aula alla Camera.