Muro Berlino: 'comunismo ancora vivo, appello per processo Norimberga' (2)

(Adnkronos) - Non si tratta quindi, spiega Cristin di insediare un tribunale internazionale come quello di Norimberga. Piuttosto, occorre promuovere una riflessione culturale, per arrivare ad una denuncia mondiale dei crimini del comunismo e ad una presa di posizione politica, come avvenuto recentemente al Parlamento europeo con l'approvazione della risoluzione che ha equiparato i crimini del nazismo e quelli del comunismo.

Occorre perciò, dice ancora Fertilio, soddisfare "una necessità di denuncia di attualità stringente", come dimostrano anche le recenti polemiche sull'istituzione della commissione contro i discorsi di odio, visto che non vengono ricompresi "negli odiatori i fautori di un'ideologia passata e in parte presente che dell'odio di classe ha fatto i suoi fondamenti".

Finora l'appello, che dal prossimo 9 novembre sarà disponibile sul sito nuremberg.vladimirbukovsky.com, ha raccolto l'adesione di oltre duecento personalità politiche e culturali italiane ed internazionali. Domani verrà presentato a Washington presso il Victims of communism memorial foundation; il 9 novembre a Madrid, con la partecipazione di Stephane Courtois, curatore del Libro nero del comunismo, e a Trieste; l'11 a Bucarest, nel corso di un convegno alla Fondazione Eugenio Coposu.