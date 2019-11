Ex Ilva: D'Attis (Fi), 'governo in un cul de sac, siete divisi e non sapete che fare'

Roma, 7 nov. (Adnkronos) - "Il caso Ilva ci mette di nuovo all'angolo tra tutti i paesi europei, nessuno si fida più di noi. Lo ha detto Romano Prodi che ammette pubblicamente il fallimento della politica industriale di questo governo. Siete in un cul de sac e purtroppo ci avete infilato il Paese con le vostre incertezze e strategie elettorali". Lo ha detto in aula alla Camera Mauro D'Attis a nome di Forza Italia dopo l'informativa del ministro Stefano Patuanelli su Ilva.

"Perchè non approvate l'emendamento, proposto da Forza Italia, sull'immunità? Mittal magari avrà colto la scusa per andarsene ma il governo questo pretesto lo ha fornito. Ma il problema è come siamo arrivati a tutto ciò. Il cul de sac è istituzionale, il governo non sa che fare. Ed è soprattutto politico: su questo tema non c'è una maggioranza. Ognuno di voi dice una cosa diversa".

"State affossando la credibilità dell'Italia. Meglio che andate a casa", conclude.