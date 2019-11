Catania: Anci Sicilia, 'solidarietò a sindaco Aci Bonaccorsi'

Palermo, 7 nov.(Adnkronos) - "Esprimiamo la nostra solidarietà al sindaco di Aci Bonaccorsi, Vito Di Mauro che è stato vittima di un attentato incendiario in queste ore". Lo hanno dichiarato Leoluca Orlando e Mario Emanuele Alvano, presidente e segretario generale di Anci Sicilia.

"L’intimidazione subita dal sindaco Di Mauro va condannata senza mezzi termini e rappresenta un fatto gravissimo che, purtroppo, si aggiunge a una innumerevole serie di atti subiti da amministratori che rischiano quotidianamente la propria incolumità personale nello svolgimento del mandato ricevuto dai propri concittadini".

“Sono sempre inaccettabili episodi come questo – aggiungono Orlando e Alvano – che mirano a condizionare l’operato dei pubblici amministratori che operano in una terra difficile come la nostra. Ci auguriamo che magistratura e forze dell’ordine facciano al più presto luce su quanto avvenuto, assicurando alla giustizia i responsabili”.