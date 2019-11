Rifiuti: assessore Cordaro, 'pagina buia Ars, M5S e Pd hanno tradito patto istituzionale'

Palermo, 7 nov. (Adnkronos) - "Quello che è accaduto ieri sera in aula è una della pagine più buie dell'Assemblea regionale siciliana degli ultimi anni. I partiti dell'opposizione hanno tradito il patto istituzionale siglato con il Presidente del Parlamento regionale". E' la denuncia dell'assessore regionale all'Ambiente della Sicilia, Salvatore Cordaro, dopo l'imboscata di eiri sera in aula, quando il voto segreto ha affossato la riforma sui rifiuti fortemente voluta dal Governo Musumeci.

"Le opposizioni hanno tradito le istituzioni e i siciliani e per giunta attraverso un agguato, ossia il voto segreto - dice ancora Cordaro - Dopo 29 sedute di commissione, nel corso delle quali il governo ha recepito nella quasi totalità le richieste di emendamento delle opposizioni, dopo avere concordato un percorso di aula che prevedeva che non ci fossero agguati per i primi 5 articoli perché sono principi condivisi, è chiaro che è stato un agguato strumentale".

Ma ammette anche che "la coalizione di governo deve serrare i ranghi" e quindi "è necessaria una partecipazione totale da parte dei deputati". Sul perché ieri è stata affossata la riforma, Cordaro alza le spalle e dice: "A chi giova? Noi ci stiamo battendo per gli impianti pubblici e questa è una buona legge".