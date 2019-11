Gaboardi (Nexi): 'Ai negozianti strumenti più completi per digitalizzare attività'

Milano, 7 nov. (Adnkronos) - "Per noi è fondamentale cambiare il modo in cui i consumatori pagano e le aziende incassano. In questo senso l’esercente rappresenta un punto molto importante nell’innovazione dei pagamenti digitali ed è fondamentale fornire l’esercente degli strumenti più moderni". Lo ha detto Andrea Gaboardi, head of Digital Merchant Services Products Nexi, a margine del Salone dei Pagamenti a Milano.

"Noi pensiamo al passaggio dal Pos allo Smart Pos. Lo Smart Pos è un dispositivo che consente all’esercente di svolgere tutta una serie di attività del negozio, per esempio l’integrazione con la cassa, una serie di integrazioni con il software gestionale di magazzino o la gestione di campagne Crm", di customer relationship management. "In questo senso -continua-pensiamo che dotare l’esercente di uno strumento più complesso e più completo per gestire l’operatività nel negozio possa spingere alla digitalizzazione in generale dei pagamenti e dell’attività complessiva dell’esercente".