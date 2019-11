Mafia: resta in carcere assistente parlamentare arrestato

Palermo, 7 nov. (Adnkronos) - Resta in carcere Antonello Nicosia, l'ex assistente parlamentare arrestato tre giorni fa dalla Guardia di Finanza e dal Ros per associazione mafiosa. Lo ha deciso il gip di Sciacca (Agrigento) dopo l'udienza di convalida. Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato anche il fermo del boss di Sciacca Accursio Dimino. Accolta la richiesta di custodia cautelare in carcere avanzata dai pm della Dda di Palermo.