Sicilia: petizione online contro il caro biglietti (2)

(Adnkronos) - Secondo il presidente dell'Unione industriali di Confcommercio Palermo, "in un territorio già penalizzato dalla carenza di infrastrutture stradali e ferroviarie, la speculazione praticata dalle compagnie aeree penalizza fortemente tutte le aziende che si trovano nella necessità di usufruire dei servizi aerei per i propri dipendenti e che sono costrette a registrare considerevoli costi di trasferta a discapito della competitività. O peggio ancora - aggiunge - a rinunciare a spostamenti fuori sede dei propri collaboratori rischiando pesanti contraccolpi sullo sviluppo dei volumi d’affari. Per non parlare delle ripercussioni sull’industria del turismo che rappresenta uno dei pochi punti di forza dell’isola: con simili tariffe è evidente che viene scoraggiato il flusso turistico in entrata".