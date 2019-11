Sicilia: petizione online contro il caro biglietti

Palermo, 7 nov. (Adnkronos) - L’Unione industriali di Confcommercio Palermo lancia una petizione on line contro l’aumento indiscriminato del costo dei biglietti aerei da e per la Sicilia. "Pagare circa 500 euro per un biglietto aereo di sola andata per Roma è fuori da ogni logica e noi non vogliamo più subire passivamente una simile condizione di svantaggio - afferma il presidente Antonio Lo Coco - È perfino mortificante essere costretti a portare avanti una battaglia da cittadini e da imprenditori per ottenere il riconoscimento di diritti apparentemente elementari".

Gli industriali vogliono essere "pragmatici". "Per passare dalle parole ai fatti basterà una semplice firma digitale: più saranno le firme e maggiore sarà il nostro potere di interlocuzione - spiega Coco - Non vogliamo limitarci alle sterili lamentele ma farci parte attiva per la ricerca di una soluzione che produrrebbe, a cascata, una serie di effetti benefici per la nostra isola". "Pretendere il rispetto dei propri diritti e il riconoscimento dei disagi causati dall’insularità - aggiunge - sarebbe un primo importante passo, non certo l’unico, verso il recupero della competitività".