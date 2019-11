Roma: Veltroni, 'se non le diamo un'anima, non va da nessuna parte'

Roma, 7 nov. (Adnkronos) - "C'è stata una reazione molto bella del quartiere, è la testimonianza che esiste una coscienza civile diffusa in questo paese che avrebbe solo bisogno di essere sollecitata". Lo dice Walter Veltroni a Radio Capital sul caso dell'incendio della 'Pecora elettrica'.

"Quella libreria secondo me dà fastidio non solo dal punto di vista politico ma anche perché contrasta un certo clima che si sta affermando in questa città, un clima di violenza di cui vediamo segni di varia natura, non solo quella politica ma anche criminale".

E, da ex sindaco della capitale, dice che "a Roma devono nascere idee e contenuti che facciano capire che c'è un'alternativa possibile ad una città nella quale si è perso il senso, l'anima. Per governare una città complicata come Roma la prima cosa che bisogna avere è un'idea generale, e un'idea di anima da dare alla citta: se non c'è quella, né da parte di chi governa che dell'opposizione, non si va da nessuna parte".