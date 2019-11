Sicilia: rincaro voli, Consulta giovanili chiede incontro a direttori aeroporti

Palermo, 7 nov. (Adnkronos) - Il presidente dell’Assemblea delle Consulte giovanili siciliane Alessandro Magistro ha deciso di scrivere ai due amministratori degli aeroporti di Palermo e Catania per affrontare il tema del rincaro dei voli da e per la Sicilia. "Prezzi che fanno scandalo - sottolinea - specie sotto le festività attese da lavoratori e studenti che vogliono ricongiungersi ai propri cari. Vogliamo vederci chiaro, questa volta con carte alla mano e con un confronto netto. Questa speculazione delle compagnie aeree è una forma inaccettabile è incomprensibile. Nessuno ci venga a mettere bandiere di partito perché non siamo in campagna elettorale".