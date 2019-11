Ambiente: ministero modifica riorganizzazione, nascono dipartimenti Transizione e Mare

La ciclista licenziata per dito medio a Trump eletta in Virginia

Milano, 6 nov. (askanews) - La ciclista diventata celebre per aver mostrato il terzo dito a Donald Trump mentre la superava in macchina, gesto immortalato in questa foto e per cui era stata licenziata, ha vinto le elezioni locali in Virginia, battendo una repubblicana. Juli Briskman, 52 anni, con la sua elezione nel Consiglio delle autorità di vigilanza della contea di Loudoun, ha contribuito a ...