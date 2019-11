Commercio: Dadone, 'intesa Ue-Cina tutelerà 26 prodotti italiani'

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "Grazie al lavoro dei nostri portavoce in Europa, il nuovo accordo commerciale appena firmato con la Cina tutelerà dal pericolo contraffazione 26 prodotti italiani, di cui ben otto piemontesi. Su 100 prodotti Ue inclusi nell'accordo, quindi, oltre un quarto sono italiani e di essi un terzo proviene dalla nostra splendida regione". Ad affermarlo in un post su Facebook il ministro della Pubblica amministrazione, Fabiana Dadone.

"Cito con grande orgoglio - sottolinea il ministro - vini unici come il Barolo, il Dolcetto d'Alba, il Barbaresco, l'Asti o il Brachetto d'Acqui. Saranno finalmente tutelati anche alcuni storici formaggi come il Taleggio, il Grana Padano e il Gorgonzola. La difesa dei preziosi marchi enogastronomici, che fanno grande il Bel Paese in tutto il mondo, deve essere un obiettivo primario per trainare la crescita in un settore dall'incredibile potenziale economico.Proteggiamo le eccellenze del Piemonte e dell'Italia intera!", conclude.