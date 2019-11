Internet: M5S, 'pdl per tavolo permanente su fake news'

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "La nostra proposta di legge propone di istituire una Commissione di Inchiesta sulla prevenzione alla diffusione di fake news e sull’utilizzo critico dei media per il contrasto alla disinformazione. Ritengo si tratti di un provvedimento che risponde concretamente alla necessità di avere una informazione sana, obiettiva e verificata”. Lo dichiara Paolo Lattanzio, deputato del MoVimento 5 Stelle Capogruppo della commissione Cultura a margine della conferenza 'Il contrasto alla disinformazione: Educazione e sensibilizzazione strumenti fondamentali per il contrasto alle fake news' che si è tenuta alla Camera.

“Abbiamo messo a punto questa proposta di legge a valle di un intenso processo di analisi e confronto con i diversi portatori d’interesse. Inoltre da oggi sarà operativo un tavolo di lavoro permanente per affrontare queste questioni con il contributo di tutti i soggetti interessati, dalle università al mondo dell’informazione passando per il mondo della scuola”, prosegue il primo firmatario della proposta.

"L’eccessiva confusione può portare i lettori a non fidarsi di nessuna notizia e di guardare con astio qualsiasi articolo di giornale che possa apparire in qualche modo dubbio. Un primo efficace mezzo per contrastare la diffusione di notizie false potrebbe essere quello di avviare dei protocolli d’intesa tra il Miur e l’editoria per stabilire dei criteri in materia di media education”, aggiunge Vittoria Casa, deputata del MoVimento 5 Stelle in commissione Cultura intervenuta nel corso della conferenza stampa”.