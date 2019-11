Unicredit: vende su mercato sua quota in Mediobanca (2)

(Adnkronos) - La cessione della quota, sottolinea Unicredit, "è in linea con la strategia di dismissione di partecipazioni non strategiche". L'offerta sarà realizzata attraverso una procedura di accelerated bookbuilding rivolta a determinati investitori istituzionali. Il bookbuilding avrà inizio immediatamente. UniCredit si riserva il diritto di variare i termini e i tempi dell'Offerta in qualsiasi momento.

Per tale operazione, UniCredit si avvale di BofA Securities, Morgan Stanley e UniCredit Corporate & Investment Banking in qualità di Joint Bookrunners per l'Offerta. Nell’ambito del mandato conferito ai predetti istituti, UniCredit ha richiesto di procedere ad un collocamento diversificato agli investitori, impegnandosi a non interferire con l’allocazione delle azioni.

UniCredit, si rileva, "è impegnata a supportare la crescita economica dei mercati in cui opera. I proventi della cessione saranno utilizzati per supportare lo sviluppo delle attività dei clienti di UniCredit".