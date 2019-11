"Federterme componente storica di Confindustria"

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "Esprimo l’orgoglio di tutto il sistema Confindustria per un compleanno così importante. Dai cento anni di Federterme passa un secolo della storia di tutti noi, di cambiamenti culturali e di costume, l’evoluzione di un settore che da sempre appartiene al concetto di benessere e di cura, patrimonio naturale delle acque del nostro territorio". Ad affermarlo è il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia in un videomessaggio inviato all’evento per il centenario di Federterme al Senato.

"Siete una componente determinante dell’industria larga, - prosegue - dell’industria manifatturiera ma anche l’industria del turismo in cui Federterme entra in questa dimensione di attrattività del Paese. Federterme e’ quindi componente storica di Confindustria che si appresta a celebrare nel 2020 i suoi 110 anni".

"Complimenti anche per lo splendido volume che realizza un capitolo importante e una parentesi che si apre per costruire insieme i prossimi cento anni del futuro", ha aggiunto in merito al libro di Annunziata Berrino presentato in questa occasione.