Federterme, Casellati: "Da celebrazioni per centenario emerge Italia operosa e coraggiosa"

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - “Desidero congratularmi con il presidente Costanzo Jannotti Pecci, i suoi collaboratori e tutti coloro che si sono prodigati per la riuscita di questa importante iniziativa”. Lo afferma il presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati in un messaggio inviato per l’evento organizzato a Palazzo Giustiniani per il centenario di Federterme.

Ne emerge “il ritratto di un’Italia intraprendente, operosa, coraggiosa, innovativa” prosegue Casellati facendo riferimento al libro di Annunziata Berrino, presentato per l’occasione. “Un’Italia che è riuscita a coniugare al meglio - prosegue - assistenza sanitaria con settori altamente strategici della nostra economia, quali l’ospitalità e il turismo”. Casellati conclude auspicando che “le celebrazioni siano occasione per fare sintesi di ogni occasione di dialogo e di confronto aperto e costruttivo organizzati nelle città e nei territori durante l’ultimo anno. Una sintesi a cui le istituzioni devono prestare diligente attenzione per sostenere, promuovere e valorizzare con convinzione il vostro impegno e la vostra passione”.