Vitalizi: M5S, 'la farsa è servita, Ars scrive una delle sue pagine peggiori'

Palermo, 6 nov. (Adnkronos) - "Alla fine la farsa è servita. La casta è riuscita a tutelare se stessa, approvando tagli dei vitalizi ridicoli e pure temporanei. E questo con la complicità di tutti i partiti, compreso quello di Musumeci. Lo spieghino ora ai siciliani che finora non hanno visto un solo provvedimento a loro favore, né governativo né parlamentare. Oggi l’Ars ha scritto una delle peggiori pagine della sua storia". Così il capogruppo del M5S al’Ars Francesco Cappello e le deputate Angela Foti e Jose Marano commentano il via libera al testo sui vitalizi da parte della Commissione Ars.

"Il ddl truffa proposto da Pd e Forza Italia è andato in porto con l’attenta regia di tutti i partiti - aggiungono - La norma è un’enorme presa in giro. Oltre a essere gli ultimi in Italia ad operare il taglio, siamo riusciti anche ad essere i peggiori, visto che tutte le altre regioni hanno tagliato con percentuali molto più importanti. Qui invece si è proceduto con un taglio ridicolo di appena il 9% e neanche definitivo, visto che sarà operativo solo per 5 anni". Il testo votato, sottolineano Foti e Marano, "tra l’atro non ci mette al riparo dai tagli dei trasferimenti statali. Musumeci può dirsi soddisfatto, il suo governo finora non solo non è riuscito a cavare un ragno dal buco ma si è macchiato di una colpa indelebile che niente riuscirà mai a cancellare".