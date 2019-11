Vitalizi: commissione Ars approva taglio del 9 per cento

Palermo, 6 nov. (Adnkronos) - Via libera della Commissione speciale dell'Ars al testo sul taglio dei vitalizi concordato tra Pd e Forza Italia. Unico voto contrario quello del M5S. Il testo, che dovrà adesso fare un passaggio in Aula, prevede un taglio lineare del 9 per cento e varrà solo per cinque anni.

Sala d'Ercole respinge così il testo approvato da Roma, e caldeggiato dal presidente della Regione Nello Musumeci, che prevede tagli fino al 40% e senza alcuna limitazione temporale. Un tema che la settimana scorsa aveva portato a uno scontro a distanza fra il governatore e il presidente dell'Ars. "Proporrò in consiglio di presidenza il taglio definitivo dei vitalizi - aveva detto ai giornalisti Miccichè - così vediamo chi fa più demagogia".