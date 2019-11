Terme: Forst, in 17 anni 84 progetti di ricerca cofinanziati (2)

(Adnkronos) - Ferruzzi ha quindi rimarcato l’importanza della ricerca scientifica per dimostrare l’efficacia delle cure termali. Ci sono ricerche scientifiche, di prestigiose università, ha spiegato, che mettono in relazione e dimostrano l’efficacia delle cure termali rispetto a patologie come l’Alzheimer, o l’osteoporosi e di quanto le acque termali possono contrastarne gli effetti.

Le terme, secondo il presidente della Fondazione, vanno visti come "luoghi in cui gestire e mitigare gli effetti della cronicità collegate all’invecchiamento con dei percorsi sperimentati e validati in sinergia con il governo e con il Servizio Sanitario Nazionale che è una grande risorsa e consente alla popolazione di poter vivere più a lungo".