Terme: Forst, in 17 anni 84 progetti di ricerca cofinanziati

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - La Forst, Fondazione per la ricerca scientifica termale, dal 2001 al 2018 ha portato avanti 84 progetti di ricerca cofinanziati e impegnato 8,3 milioni di euro di fondi nella ricerca scientifica. A fare un bilancio dell’attività è il presidente Aldo Ferruzzi in occasione delle Celebrazioni per il centenario di Federterme in corso al Senato.

Un settore strettamente legato con i territori. "I luoghi termali sono un unicum con le terme, - ha detto Ferruzzi - e spesso le terme sono l’unica opportunita’: se funzionano bene le terme funzionano i luoghi, laddove non funzionano le terme c‘e’ anche un decadimento del tessuto urbano".