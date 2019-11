Italia-Spagna: ad Alverà (Snam) il premio Tiepolo 2019

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - Marco Alverà, l'amministratore delegato di Snam, è stato insignito del Premio Tiepolo 2019. Lo hanno reso noto la Camera di Commercio e Industria Italiana per la Spagna, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (Ceoe) e l’Ambasciata d’Italia in Spagna, che ogni anno premiano "personalità che, con il loro impegno, hanno contribuito a potenziare le relazioni economiche tra Italia e Spagna e a diffondere l’immagine di entrambi i paesi nel mondo". Per la parte spagnola il riconoscimento è andato ad Antonio Llardén, Presidente Esecutivo di Enagas.

Alverà, con un’esperienza di circa vent’anni nel settore dell’energia e alla guida di Snam dal 2016, è stato premiato per aver consolidato la presenza internazionale di Snam, in particolare con l’acquisizione della società greca Desfa, effettuata lo scorso anno proprio insieme alla spagnola Enagas, oltre che alla belga Fluxys. Questa iniziativa, scrivono gli organizzatori, "rafforzerà il ruolo della Grecia come hub del Mediterraneo orientale, contribuendo all’ulteriore integrazione dei mercati energetici europei".