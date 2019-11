Spazio: Mattarella si collega con Parmitano, 'Italia orgogliosa e riconoscente' (2)

(Adnkronos) - "Sono grato al mio Paese, all'Aeronautica militare -ha detto ancora Parmitano- per avermi addestrato alla sperimentazione, a guardare lontano, a spingere oltre i miei limiti di piccolo essere umano e guardare un po' più lontano; al sistema scolastico italiano che mi ha cresciuto in un ambiente dove la mia curiosità è stata nutrita e stimolata; mi ha permesso di allargare la mente, di andare via, di tornare indietro, di ricominciare".

"La mia gratitudine verso il Paese, verso la bandiera è quello che mi spinge ad essere ogni giorno di più al servizio, non solo del mio equipaggio, ma contemporaneamente, attraverso il mio servizio all'equipaggio, essere al servizio del mio Paese, dell'Italia, dell'Europa. E spero un giorno il nostro lavoro servirà all'umanità in generale".(segue)