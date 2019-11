Manovra: Faraone, 'basta balletto su tasse, serve decisa retromarcia'

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "Anziché fare vertici sulle insofferenze riguardo alle nostre iniziative per il Paese, noi di Italia Viva parteciperemmo volentieri a confronti che mettano un punto finale sul balletto degli aumenti delle tasse". Lo ha detto il presidente dei senatori di Italia Viva, Davide Faraone, a Sky Tg 24.

"Emerge chiaramente che la nostra iniziativa non era così folle se alla fine le richieste di abbassare le tasse sono state tutte accolte: dallo stop all'aumento dell'Iva, per cui, lo ricordiamo, questo governo è nato, con Salvini, al No alla tasse sul contante, sul gasolio e sulle sim, fino all'abbassamento della cedolare secca. A un Paese in recessione non servono nuove tasse, lo abbiamo detto con chiarezza e adesso è necessaria una decisa retromarcia sulle tasse".

"Siamo soddisfatti che anche sulla plastic tax e sulle auto aziendali il governo abbia accolto le nostre proposte. Basta balletti e confusione, dal governo ci aspettiamo buon senso e continueremo nella nostra azione di sostegno concreto e di stimolo per fare cose di buon senso".