Tlc: R&S, 5G spinge settore, investimenti +17% a 8,4 mld (2)

(Adnkronos) - Per la sperimentazione, l'Italia eccelle in Europa ed è al secondo posto in Europa alle spalle della Finlandia, migliorando nella connettività e nei servizi pubblici digitali, anche se sono lenti i progressi nella connettività superveloce: la copertura ultraveloce è del 45,1% delle linee italiane (salite al 50,3% nel giugno 2019), in forte aumento rispetto al 2,8% del 2014 ma ancora molto distante da paesi come Germania (53,9%) e Spagna (74,3%). È ancora bassa, invece, la diffusione di linee fisse broadband con 28 connessioni ogni 100 abitanti rispetto alle 44 per l’Olanda e alle 43 per la Francia.