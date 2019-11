Treviso: Pd, immagini Duce in Piazza a Zenson un'offesa ai valori della nostra storia

Treviso, 6 nov. (Adnkronos) - Le immagini di Benito Mussolini sulla facciata di un palazzo storico in piazza a Zenson di Piave (Tv) suscitano l’indignazione dei dem trevigiani che porterà il caso direttamente in Parlamento: “Quelle immagini ci riportano indietro a tempi oscuri – dichiara Giovanni Zorzi, segretario provinciale Pd Treviso – Rappresentano un’offesa ai valori della nostra storia in una terra che ha conosciuto bene la tragedia di una dittatura crudele e spietata”. E, l'on. Chiara Braga (Pd) ha presentato sulla vicenda un'interrogazione parlamentare questa mattina.