A Udine arriva InPark, app Mypass che apre alla sosta ticketless

Udine, 6 nov. - (Adnkronos) - Una app innovativa pronta ad offrire l’accesso ad un mondo di servizi fruibili in modalità ticketless. E’ questa la principale innovazione di “InPark” applicazione innovativa presentata questa mattina in municipio a Udine da Mypass - realtà che ha sviluppato la piattaforma che abbina il mobile payment all’accesso diretto in struttura - in collaborazione con la società Sistema Sosta e Mobilità che gestisce i parcheggi a pagamento del capoluogo friulano e che ha deciso di avvalersi di questa tecnologia innovativa.

La nuova app “InPark”, come annunciato dal Ceo di MyPass Guya Paganini e dal direttore generale di Ssm Pierluigi Pellegrini, consentirà con un semplice tocco sullo smartphone di avere, in un'unica applicazione, un sistema integrato di accesso e pagamento, il primo in Italia che include sosta raso, parcheggi in struttura, ricariche auto elettriche e convenzioni con attività economiche del territorio.

Questa avanzata tecnologia, oggetto di brevetto, sfrutta la comunicazione Ble (Bluetooth Low Energy) e consente di effettuare pagamenti attraverso lo smartphone, rendendo più veloci le transazioni e gli acquisti, permettendo di recarsi direttamente ai gate di uscita senza passare alle casse per il pagamento.

L’app "InPark" consentirà, inoltre, agli esercizi commerciali di omaggiare il costo del parcheggio, sia parziale che totale, ai propri clienti tramite un coupon digitale. Il tutto senza alcun costo aggiuntivo per l’utente finale: non è previsto, infatti, alcun canone di abbonamento ma solo la volontà di far risparmiare all’utilizzatore tempo, permettendogli di usufruire del servizi di parcheggio in modo innovativo, facile e comodo.