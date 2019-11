Palermo: Lega, 'ok controlli Monte Pellegrino ma serve piano riqualificazione' (2)

(Adnkronos) - Oggi si riunirà il tavolo tecnico convocato dall'assessore Piampiano e la Lega ha chiesto la partecipazione anche di alcuni rappresentanti del consiglio comunale. "Nelle more di una riprogrammazione per mettere tutto in regola, abbattendo tutti gli abusi edilizi che sono intollerabili, bisogna trovare una soluzione per riaprire immediatamente tutte le attività - prosegue il capogruppo del Carroccio - Un'altra idea che la Lega porterà avanti sarà quella di far riconoscere la zona come mercato storico, visto che ci sono attività che sono lì da più di 70 anni, e inserirlo in un percorso di mercati storici complessivo. La Lega è pronta a collaborare per sbloccare questa situazione, ma il Comune deve cominciare a progettare, controllare e indirizzare questi commercianti verso un piano di emersione dall'abusivismo".