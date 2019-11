Mafia: arresto assistente parlamentare, in corso udienza convalida

Palermo, 6 nov. (Adnkronos) - E' in corso davanti al gip di Sciacca (Agrigento) Alberto Davico l'udienza di convalida di Antonello Nicosia, l'assistente parlamentare di 48 anni arrestato due giorni fa dalla Guardia di Finanza e dal Ros per associazione mafiosa nell'ambito del'inchiesta che ha portato in carcere altre 4 persone. Sempre oggi verrà sentito il boss di Sciacca Accursio Dimino e i tre presunti favoreggiatori finiti n manette: Massimiliano Mandracchia e Luigi e Paolo Ciaccio. Nicosia, che per un periodo ha collaborato con la deputata Giuseppina Occhionero, è accusato di avere fatto per alcuni mesi da messaggero per alcuni detenuti mafiosi in carcere.