Riforme: maggioranza presenta pdl costituzionale**

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "La maggioranza che sostiene il governo Conte ha presentato la proposta di legge costituzionale conseguente alla riduzione del numero dei parlamentari, che modifica l'art. 57 della Costituzione in materia di base elettorale per l'elezione del Senato della Repubblica e l'art. 83 in materia di riduzione del numero dei delegati regionali per l'elezione del Presidente della Repubblica". Lo rende noto l'ufficio stampa gruppo parlamentare Liberi e Uguali. Il testo a prima firma Fornaro (Leu) è sottoscritto da Boschi (Iv), Del Rio (Pd), Gebhard (Aut), Silvestri (M5S), Ceccanti (Pd), Di Maio Marco (Iv) e Macina (M5S).

Nel testo, in 3 articoli, si specifica che il provvedimento "contiene alcune importanti modifiche che si rendono oggi indispensabili in vista della prossima, possibile, promulgazione della legge costituzionale recante 'Modifiche alla Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari', approvata in seconda deliberazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi".