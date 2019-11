Sanità: Unipd, bronchioliti nei bambini, colpa delle polveri sottili

Padova, 6 nov. (Adnkronos) - Bronchioliti nei bambini, colpa delle polveri sottili. Lo rileva una ricerca dell'Università di Padova. Lo studio, condotto dalla dr. Elisa Gallo, studente di dottorato in Medicina Sperimentale e Traslazionale all'Università di Padova, è stato effettuato all'interno di una collaborazione scientifica tra l'Unità di Biostatistica, Epidemiologia e Sanità Pubblica, diretta dal prof. Dario Gregori, l'Unità Operativa Complessa Pronto Soccorso Pediatrico, diretta dalla Prof. Liviana Da Dalt, del Dipartimento di Salute Donna e Bambino, con la partecipazione della dr Silvia Bressan e l' Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto.

Lo studio, confrontando oltre 200.000 accessi al Pronto Soccorso Pediatrico con i dati di inquinamento da polveri sottili (PM10 e PM2.5) nell'ultimo decennio, ha identificato un incremento di rischio per bronchiolite in funzione dell'esposizione a tali agenti inquinanti.

"La bronchiolite è un’infezione virale dei bronchioli che porta i lattanti ad avere grosse difficoltà respiratorie – spiega la dott.ssa Elisa Gallo -. Negli ultimi anni il legame tra inquinamento atmosferico e patologie respiratorie nei bambini è diventato sempre più evidente. In particolare nei lattanti, il cui sistema immunitario è ancora in via di sviluppo, e il rischio di contrarre infezioni risulta elevato. L’associazione con PM10 e PM2.5, si è vista in particolare nelle giornate associate alla comparsa dei primi sintomi, indicando pertanto che l’esposizione dei lattanti alle polveri sottili nel momento in cui questi manifestano già i primi sintomi, quali tosse e fatica a respirare, potrebbe aggravare la loro condizione con un ulteriore peggioramento dei sintomi, esitando, nei casi più gravi anche nel ricovero ospedaliero".