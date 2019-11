Antisemitismo: Meloni, 'neonazisti astenuti commissione Segre? tesi vergognosa'

Roma, 5 nov. (Adnkronos) - "In questa trasmissione Corrado Augias ha detto che quelli che si sono astenuti sulla commissione Segre sono quelli che fanno le alleanze con i neonazisti: vorrei che Augias circostanziasse in quale occasione Fdi o Forza Italia o la Lega si siano mai alleati con neonazisti. Non ci sono mai state alleanze di questo tipo, è un falso. Dire che chi si è astenuti sulla commissione Segre è un neonazista è una tesi ridicola e vergognosa e che insulta oltre la metà degli italiani che sostiene il centrodestra". Lo dice Giorgia Meloni a Cartabianca su Rai3.