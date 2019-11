Governo: Zingaretti, 'no ipocrisie, va costruita alternativa a destra'

Roma, 5 nov. (Adnkronos) - "Dico ai miei alleati: o la smettete, la smettiamo di litigare tutti i giorni o non rappresenteremo una alternativa credibile" alla destra. Lo dice Nicola Zingaretti a DiMartedì su La7.

"E' un po' ipocrita dire che non possiamo permetterci l'elezione di un presidente della Repubblica sovranista e non fare nulla affinchè gli italiani percepiscano una alternativa più credibile a quello che le destre stanno mettendo in campo", sottolinea.