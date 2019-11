Governo: Zingaretti, 'Pd ci sta solo se cambia e migliora Paese'

Roma, 5 nov. (Adnkronos) - "Io ho detto in maniera molto esplicita: il Pd non sta al governo per occupare le poltrone dei ministeri o fare le nomine degli enti, tante, che verranno. Il Pd sta al governo se cambia e migliora l'Italia. Se queste condizioni vengono meno, è chiaro che viene meno anche il motivo per cui stiamo dentro questo governo". Lo dice Nicola Zingaretti a Di Martedì su La7.