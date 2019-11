Governo: Conte, 'mai incontrato amministratori e azionisti, compreso Mincione'

Roma, 5 nov. (Adnkronos) - Mai incontrato Raffaele Mincione, né gli amministratori o gli azionisti di Fiber 4.0, la società al centro dell'informativa del premier, Giuseppe Conte, nell'Aula della Camera. "Nei primi giorni del maggio 2018 - spiega il presidente del Consiglio - quando ancora svolgevo la professione di avvocato e non ero stato ancora designato Presidente del Consiglio (ricordo, in proposito, che il primo incarico mi fu conferito in data 23 maggio), ho ricevuto dalla società Fiber4.0 l’incarico di redigere un parere giuridico pro-veritate circa l’applicabilità della disciplina della c.d. Golden Power e dei conseguenti obblighi di notifica (articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 15 marzo 2012) con riferimento alle operazioni compiutenei confronti della società Retelit".

"Pur se non strettamente connesso al tema oggetto dell’informativa, desidero precisare che questo è stato l’unico contatto professionale - puntualizza Conte - avuto con la società Fiber 4.0, non avendo mai svolto per essa altra attività di assistenza o difesa, giudiziale o stragiudiziale.Al fine di redigere il parere e rispondere al quesito giuridico che mi era stato sottoposto, ho esaminato i documenti che mi sono stati inviati, senza mai incontrare gli amministratori o gli azionisti della Società. Non ero dunque a conoscenza - né ero tenuto a conoscere - che tra gli investitori vi fosse il sig. Raffaele Mincione o che parte degli investimenti risalissero, come è stato ipotizzato da alcuni organi di stampa, alle finanze vaticane".