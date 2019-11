Governo: Conte, 'su 'caso Fiber' ricostruzioni distorte e lontane da realtà'

Roma, 5 nov. (Adnkronos) - "La richiesta di riferire sulla questione di un presunto conflitto di interessi, connesso a un incarico professionale da me assunto precedentemente al conferimento dell’incarico di presidente del Consiglio dei ministri, mi permette di fare chiarezza su una vicenda che è stata oggetto di attenzione da parte di alcuni organi di stampa". Lo afferma il premier Giuseppe Conte, intervenendo con un in'informativa nell'Aula della Camera sul caso Fiber.

"In particolare - rimarca il presidente del Consiglio - alcuni articoli hanno proposto ricostruzioni molto lontane dalla verità dei fatti, suscettibili di accreditare confusioni e ricostruzioni completamente distorte. Ringrazio quindi i parlamentari che hanno richiesto questa informativa che mi permette di chiarire - confido in via definitiva - la vicenda".