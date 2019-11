Ex Ilva: fonti, impraticabile strada emendamento a dl fisco

Roma, 5 nov. (Adnkronos) - Un emendamento ad hoc al dl fisco per reintrodurre lo scudo penale, tra le motivazioni addotte da AncelorMittal per recedere dal contratto sull'ex Ilva. La strada, indicata in queste ore da molti a partire da Matteo Renzi, non sarebbe in realtà percorribile. "E' evidente - spiegano fonti di governo - l'inammissibilità di una proposta di modifica del genere al decreto fiscale per evidente estraneità alla materia". Oltretutto, viene fatto notare, a giudicare sull'ammissibilità degli emendamenti è la commissione Finanze, presieduta da Carla Ruocco. Ed è nota la contrarietà del M5S alla reintroduzione dell'immunità penale.