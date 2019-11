Ex Ilva: linea dura Conte con Mittal, ma scudo divide governo/Adnkronos (3)

(Adnkronos) - Di reintrodurla ora, anche con una forma più morbida, "non se ne parla proprio", è la convinzione che circola nel M5S, che rimprovera al governo di cui fa parte la linea ondivaga sulla questione, "spia di una mancanza di indirizzo politico", lamentano in molti. Cambiare di nuovo strategia, cedendo alle richieste di AncelorMittal, rischierebbe di far implodere il gruppo parlamentare, mentre si registrano malumori su D'Incà per la gestione della vicenda: "non doveva cedere alle pressione di Lezzi e gli altri", lamentano alcuni colleghi della squadra di governo.

Reintrodurre lo scudo, inoltre, non è cosa facile: "il dl fiscale a cui si appella Renzi - spiega una fonte di governo - è impraticabile per evidente inammissibilità: cosa c'entra lo scudo penale con la materia fiscale? Oltretutto, il parere su questo spetterebbe alla commissione Finanze presieduta da Carla Ruocco: non credo che Ruocco lascerà passare". Ci vorrebbe un decreto ad hoc, misura ancor più irricevibile per i 5 Stelle.

L'ex Ilva sembra invece mettere d'accordo Iv e Pd: entrambi intendono innestare la retromarcia sull'immunità, seppur i dem spingano per uno scudo 'soft', con l'obiettivo dichiarato di 'stanare' il colosso dell'acciaio. "Chi inquina paga - ragiona Nicola Zingaretti - ma chi deve attuare un piano ambientale non può rispondere penalmente su responsabilità pregresse e non sue. Proporremo iniziative parlamentari in questo senso".