Veneto: Zaia in Consiglio, 'unica Regione tax free' (4)

(Adnkronos) - Autonomia. “Siamo in una fase di limbo”, ha premesso Zaia. “Ad oggi aspettiamo la controproposta del governo, ma non vogliamo andare ai tempi supplementari. Se il Governo non darà ascolto alla nostra proposta, non ci resta che adottare un disegno di legge di attribuzione di competenze per ognuna delle 23 materie”, ha spiegato.

Nuovi treni. Grazie ad un investimento complessivo di 60 milioni sul trasporto pubblico locale, l’intera flotta dei treni regionali sarà completamente rinnovata entro la prossima legislatura. Già lunedì i primi due convogli saranno disponibili sulla rete regionale, ha anticipato Zaia invitando i consiglieri all’inaugurazione che si svolgerà alle ore 13 a Venezia, nella stazione di Santa Lucia.

Infine Zaia ha ricordato come, nonostante le risorse a libera destinazione siano in costante contrazione, la Regione continui a confermare e a finanziare con risorse proprie spese peculiari e distintive del sistema veneto: dai 31 milioni per le scuole materne e i nidi, “altrimenti 84 mila bambini veneti non avrebbero diritto alla scuola dell’infanzia”, 24 milioni per i centri di formazione professionale, “che garantiscono un’occupazione a circa 20 mila giovani veneti”.