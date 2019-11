Greta Thunberg incontra Terminator

Roma, 5 nov. (Adnkronos) - "E' stato fantastico incontrare la mia eroina Greta Thunberg". E' il commento dell'attore ed ex governatore della California Arnold Schwarzenegger che su Instagram ha pubblicato la fotografia in bicicletta con l'attivista svedese per le strade di Santa Monica. "E' stato entusiasmante presentarla la scorsa settimana a mia figlia Christina" aggiunge l'interprete di Terminator. Pochi giorni fa l'incontro della sedicenne con Leonardo DiCaprio. Lo scatto ha ottenuto migliaia di 'Like' e commenti, tra i tanti quello di Jim Belushi. "L'ho letto, immaginando la tua voce e il tuo accento, mentre pronunci queste parole" ha scritto l'attore divertito.