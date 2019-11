Ex Ilva: Renzi, 'ha ragione Conte, Mittal rispetti contratto'

Roma, 5 nov. (Adnkronos) - "Io credo che Mittal stia cercando pretesti per andarsene" anche perchè "nel contratto che è stato siglato non c'è il punto dello scudo penale come causa di recesso". Lo dice Matteo Renzi a Radio Uno. Tuttavia, per il leader di Iv "va tolto ogni tipo di alibi. Noi infatti abbiamo presentato già un emendamento, lo scudo può essere reintrodotto".

"In questa vicenda -aggiunge Renzi- ha ragione Conte e non Arcelor Mittal. Tra le istituzioni e i privati, io sto dalla parte delle istituzioni. Ma dico anche si tolgano alibi. Sì a togliere ogni tipo di alibi ma non è questo il punto, il punto è rispettare il contratto e Mittal deve rispettare il contratto che ha firmato. Se non lo fa, gli si chiede i danni e passi al secondo" ovvero Jindal.