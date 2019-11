Ex Ilva: Messina, 'importante che ArcelorMittal e governo trovino accordo'

Milano, 5 nov. (Adnkronos) - "In questa fase è molto importante che Arcelor Mittal e il governo provino a trovare una qualche forma di accordo". Lo ha detto il consigliere delegato di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, in conference call con gli analisti, parlando del caso dell'ex Ilva. "Per capire come andranno le cose è meglio attendere qualche giorno".