Moto: al via in Fiera Rho la 77esima edizione Eicma con 1800 brand

Milano, 5 nov. (Adnkronos) - Un ottobre brillante sul piano delle immatricolazioni di veicoli a due ruote (18.268 unità, +10,7% sul 2018) dà il via alla 77esima edizione di Eicma, che parte oggi per concludersi domenica 10 novembre nei padiglioni di Fiera Milano Rho. Saranno più di 1.800 i brand presenti, da 43 Paesi, due in più rispetto all'edizione 2018.

"Il futuro delle due ruote inizia oggi ed è un moto rivoluzionario", spiega Andrea Dell'Orto, presidente di Eicma. Un moto rivoluzionario che è "un omaggio al dinamismo e alla capacità del nostro settore di spostare sempre più avanti i confini dello sviluppo tecnologico, di interpretare le sfide imposte dalla nuova domanda di mobilità e di evolvere il mondo delle due ruote, rivoluzionandolo".

Negli ultimi 15 anni, Eicma ha accolto a Rho Fiera più di 10 milioni di visitatori e ha occupato oltre tre milioni di metri quadrati con gli stand degli espositori e le proposte di intrattenimento racing ed edutainment delle aree esterne. Per gli appassionati, partono anteprime mondiali, concept, nuovi modelli, test ride e attività per i più piccoli.