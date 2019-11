Ex Ilva: Patuanelli, 'risanamento forni in grave ritardo'

Roma, 5 nov. (Adnkronos) - "Il risanamento dei forni è gravemente in ritardo, questo perché l’azienda non è stata in grado di sistemare le criticità legate alla sicurezza e all’automazione". Così in un post su Facebook è il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli in merito alla vicenda ex Ilva.