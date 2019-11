Palermo: Sunia, 'un fondo per senza casa e senza reddito'

Palermo, 5 nov. (Adnkronos) - Un fondo, presso l'Agenzia sociale per la casa, per far fronte alle emergenze più gravi dei senza tetto e degli indigenti. E' la proposta avanzata dal Sunia Palermo al Comune. "Nell'apprezzare l’impegno mantenuto dall'amministrazione comunale nella creazione dell’Agenzia per la casa, che si avvarrà anche del contributo del sindacato Sunia per mettere in campo interventi che vanno dall'housing sociale all'accompagnamento verso l'autonomia abitativa - afferma il segretario del Sunia Palermo Zaher Darwish - ci preme sottolineare che, in considerazione dei casi sempre più numerosi di indigenti senza casa e senza reddito si ritiene indispensabile predisporre un fondo a cui la stessa amministrazione può accedere per interventi di pronta emergenza. Si tratta di casi di estrema necessità di persone con impedimenti di salute o di famiglie bisognose che sempre con maggiore frequenza constatiamo e segnaliamo".