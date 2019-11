Incidenti: ospedale, 'Alberto è cosciente, prognosi resta riservata'

Venezia, 5 nov. (Adnkronos) - "Evolve sotto continuo monitoraggio il quadro clinico del giovane ricoverato da venerdì scorso nella Rianimazione dell'Ospedale dell'Angelo: nelle ore scorse i sanitari hanno ridotto gradualmente, secondo i protocolli, la sedazione che manteneva il ragazzo in coma indotto. Il paziente è ora cosciente. I medici dell'Angelo, pur valutando come ottimale il decorso, si riservano per ora la prognosi". E' quanto sottolineano i sanitari dell'Ospedale All'Angelo di Mestre dove è ricoverato Alberto Antonello.