Manovra: Misiani, 'green new deal è l’aspetto più innovativo'

Rimini, 5 nov. (Adnkronos) - "La green economy è un’eccellenza italiana e la prima vera speranza di ripartenza dell’economia del Paese. Il compito della politica economica e dei decisori è di favorire questo settore. La Legge di bilancio appena presentata è un passo in avanti importante e un punto di svolta. Finora però si è prestata poca attenzione a quello che e l’aspetto più innovativo della legge e cioè il piano per un green new deal" ma anche "il programma imprese 4.0 che diventa ‘imprese 4.0 green’". Così il viceministro all’Economia Antonio Misiani in occasione del taglio del nastro di Ecomondo, oggi a Rimini.

"C’è ancora tanto da fare - aggiunge - ancora possiamo migliorare alcune misure in legge di bilancio. Per questo dialogheremo con enti locali, associazioni di categoria e il mondo ambientalista".