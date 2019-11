Trapani: ruba furgone e si schianta contro gazzella Carabinieri, arrestato

Palermo, 5 nov. (Adnkronos) - Ruba un furgone e poi si schianta contro la gazzella dei Carabinieri: arrestato. E' accaduto a Buseto Palizzolo, nel trapanese. Intorno alle 10.30 ignoti hanno rubato il furgone parcheggiato a bordo strada che conteneva materiale termoidraulico. La vittima del furto, constatata poco dopo l’assenza del proprio veicolo, ha chiamato immediatamente il 112 a cui rispondeva la Centrale Operativa dei Carabinieri della Compagnia di Alcamo che, allertate immediatamente tutte le pattuglie presenti sul territorio, diramava le ricerche del mezzo rubato, un autocarro Iveco di colore bianco, predisponendo un capillare dispositivo di controllo lungo le principali vie di comunicazione del territorio, per cercare di rintracciare il mezzo appena rubato.

Poco dopo, una pattuglia della Stazione Carabinieri di Castellammare del Golfo impiegata nella “rete” della Compagnia di Alcamo, ha agganciato il veicolo sulla S.S. 187 e, attivati i dispositivi luminosi e acustici di emergenza, ed è iniziato un breve inseguimento che si è concluso all’altezza del Commissariato di P.S., quando l’auto dei Carabinieri ha deciso di superare e porsi davanti al mezzo intimandogli l’alt. A questo punto il conducente dell’Iveco è sceso dal veicolo ancora in movimento, che andava a collidere contro l’auto di servizio, mentre i due Carabinieri, noncuranti delle conseguenze dell’incidente stradale che li aveva appena visti coinvolti, sono scesi velocemente dalla macchina e hanno inseguito a piedi il malvivente che, dopo aver imboccato contrada Bocca della Carrubba ed aver scavalcato delle recinzioni di alcuni condomini, è riuscito a far perdere le proprie tracce.

I militari della Compagnia di Alcamo, convogliando sul posto numerose pattuglie in abiti borghesi e in uniforme già impiegate sul territorio, hanno circoscritto e hanno perlustrato palmo a palmo la zona interessata alla ricerca del giovane fuggito; contestualmente è stato filtrato e presidiato l’imbocco autostradale di Castellammare del Golfo da un posto di blocco dei Carabinieri a tre pattuglie. Dopo circa 20 minuti di ricerche, l'uomo è stato finalmente scovato: infatti una pattuglia della Stazione di Balata di Baida è riuscita a notarlo mentre si trovava nascosto in mezzo ai cespugli nei pressi di via Nino Tesoriere. "A questo punto per il malvivente, accerchiato e senza vie di scampo, non è rimasto altro da fare che arrendersi ai Carabinieri, che lo hanno arrestato, presso le camere di sicurezza della Compagnia di Alcamo per svolgere ulteriori accertamenti". Il giovane disoccupato di Palermo, già gravato da numerosi precedenti di polizia, dovrà rispondere ora di furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato di veicolo militare oltre ad essere condannato al pagamento per numerose infrazioni commesse al Codice della Strada, tra cui guida con patente mai conseguita e guida pericolosa.