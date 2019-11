Governo: Calenda a Conte, 'su crisi aziendali pronto a dare una mano'

Roma, 5 nov. (Adnkronos) - "Caro Giuseppe Conte io non avrei mai accettato di fare il ministro di un Governo che ritenevo e ritengo sbagliato. Ma se per ipotesi sulle crisi aziendali Ilva, Whirlpool, Alcoa etc servisse un aiuto, sarei pronto immediatamente a dare una mano". Così in un tweet l'ex ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda rivolgendosi al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.