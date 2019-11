Ex Ilva: Calenda, 'anche Jindal chiedeva immunità, basta dilettanti a sbaraglio'

Roma, 5 nov. (Adnkronos) - "Jindal sta rilanciando Piombino. Evita il secondo disastro. La 'cordata' chiedeva l’immunità esattamente come Mittal e se la ridate a Jindal dopo averla tolta a Mittal vi beccate una causa miliardaria. Basta dilettanti allo sbaraglio". Così l'ex ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda in un tweet sulla vicenda Ex Ilva commentando l'ipotesi avanzata da Matteo Renzi di una cordata con Jindal.